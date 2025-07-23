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Rüzgarla yayılmıştı: Urla’daki orman yangını kontrol altına alındı

Rüzgarla yayılmıştı: Urla’daki orman yangını kontrol altına alındı

23.07.2025 09:59:00
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ANKA
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Rüzgarla yayılmıştı: Urla’daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın gece kontrol altına alındı.

Urla'ya bağlı Kuşçular Mahallesi’nde dün akşam ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çalışma yaptı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir İtfaiyesi karadan 7 arazöz ve 26 personel ile müdahale ederek yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara dağıttığı yangın tankerleri ile orman gönüllüleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

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