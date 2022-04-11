Saadet Partisi'nden AKP'ye ' Necmettin Erbakan' yanıtı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:07

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın “Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi’nin kapısından içeri almazdı” sözlerine yanıt verdi.

Dağ'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Aydın, paylaşımında, "İktidar yetkilileri; “Erbakan Hoca hayatta olsaydı..” şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar" dedi.

"Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a gelmiş!" ifadelerini kullanan Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunları duyan da sanki Erbakan Hocamız hiç yaşamamış sanır! Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, yıllarca Hocamızla omuz omuza mücadele vermiştir. Şimdi de aynı mücadeleyi yine “Saadet Partisi çatısı altında” kararlılıkla sürdürmektedir. Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikâr olanlara diyoruz ki; hadi başka kapıya!"

İktidar yetkilileri; “Erbakan Hoca hayatta olsaydı..” şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar.



Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a gelmiş! — Birol AYDIN (@birolaydinSP) April 10, 2022

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözlerinin 'Necmettin Erbakan'ı sevenleri incittiğini' savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı" ifadelerini kullanmıştı.