Saadet Partisi'nden AKP'ye ' Necmettin Erbakan' yanıtı
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın AKP'li Hamza Dağ'ın Necmettin Erbakan ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Aydın, "Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikâr olanlara diyoruz ki, hadi başka kapıya" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın “Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi’nin kapısından içeri almazdı” sözlerine yanıt verdi.
Dağ'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Aydın, paylaşımında, "İktidar yetkilileri; “Erbakan Hoca hayatta olsaydı..” şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar" dedi.
"Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a gelmiş!" ifadelerini kullanan Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bunları duyan da sanki Erbakan Hocamız hiç yaşamamış sanır! Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, yıllarca Hocamızla omuz omuza mücadele vermiştir. Şimdi de aynı mücadeleyi yine “Saadet Partisi çatısı altında” kararlılıkla sürdürmektedir. Hangi kapıların eşiğini öperek ve hangi kapılarda el pençe divan durarak iktidara geldikleri aşikâr olanlara diyoruz ki; hadi başka kapıya!"
İktidar yetkilileri; “Erbakan Hoca hayatta olsaydı..” şeklinde cümleler kurarak, hakikati perdelemeye çalışmak için periyodik olarak nöbet değişimine devam ediyorlar.— Birol AYDIN (@birolaydinSP) April 10, 2022
Anlaşılan bugün de sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a gelmiş!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözlerinin 'Necmettin Erbakan'ı sevenleri incittiğini' savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Karamollaoğlu gibi tipleri Saadet Partisi'nin kapısından içeri almazdı" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
- Doktor doktor gezdi, tanı konulamadı
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Amblem hırsızları böyle yakalandı
- Savcı, hakim ve avukatı taşıyan araç şarampole devrildi
- Dünyaca ünlü meydanda büyük panik
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
- Kurduğu çiftlikte hayatını terk edilmiş hayvanlara adadı
- Gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti
- Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği
- Kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığın cezası netleşti
- Alerjisi olanlar dikkat: Yüksek uyarı seviyesi
- Sarıgül'den 'emekli ikramiyeleri artırılsın' önerisi
- TKBB ile IIFM arasında mutabakat anlaşması
- HDP ilçe binasına polis baskını
- Emniyet’e Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli konuldu
- Taksimetreyi suçladı