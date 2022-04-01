Yeniden Refah ile Saadet'in CHP ve Necmettin Erbakan polemiği

01 Nisan 2022 Cuma, 11:53

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” üzerine "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" yanıtı vermişti. Karamollaoğlu'na Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan yanıt geldi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Karamollaoğlu'na CHP'yi hedef alarak yanıt veren Fatih Erbakan "Erbakan Hoca'mız, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, 'Ayasofya camii müze olarak kalmalıydı, cami olmamalıydı' diyen, 'İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka geri getireceğim' diyen, Osmanlı dönemini 'bir zulüm dönemiydi' diye tanımlayan CHP ile asla ama asla birlikte olmazdı" diye konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'YLA DA ASLA OLMAZDI"

Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan Erbakan Hoca'mız, 20 senede 513 milyar dolar faiz ödeyen, bir senede 300 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yapan, tarımsal desteğe verdiği paranın 20 katını, esnafa verdiği desteğin 30 katını götürüp faize veren, hane halkını, özel sektörü, kamuyu, belediyelerle birlikte adeta boğazına kadar borca batıran Cumhur İttifakı'yla da asla ama asla olmazdı. Erbakan Hoca'mız hayatta olsaydı aynen Yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi."

"6'LI MASANIN TEKLİFİ KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLER BARINDIRIYOR"

6 muhalefet partisinin ortak metniyle kamuoyuna açıklanan yeni sistem önerisine ilişkin değerlendirmelerini de aktaran Erbakan, "6'lı masanın" teklifinde kendi içinde çelişkiler barındıran noktalar bulunduğunu, katılmadıkları ve mahsurlu gördükleri hususların yer aldığını belirtti.

Paylaşılan teklifte parlamentonun sadece yürütme organına karşı güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu öne süren Erbakan, özellikle hakimlerin terfilerine ilişkin maddelerin Avrupa'ya entegre olma zihniyetinin bir ürünü olduğunu savundu.



