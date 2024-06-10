Selman Esmerer, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday oldu
Saadet Partisi'nde 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan kongrenin ilk genel başkan adayı Selman Esmerer oldu.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından ilk aday Selman Esmerer oldu.
Esmerer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için Saadet Partimizin veMilli Görüş Hareketimizin istikamet ve iktidarı için bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİKüyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde Genel Başkan adayı olduğumu ilan ediyorum.
Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya kurmak için Saadet Partimizin veMilli Görüş Hareketimizin istikamet ve iktidarı için bütün teşkilat kademelerimiz, GİK ve YİKüyelerimiz, delegelerimizle yaptığımız istişareler sonunda 30 Haziran kongresinde Genel Başkan… pic.twitter.com/9i00sISSa9— Selman Esmerer (@SelmanEsmerer1) June 10, 2024
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