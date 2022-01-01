Saat tam 00.00'da köprüye geldiler, polis uyardı

01 Ocak 2022 Cumartesi, 08:24

Yeni yılı boğazda karşılamak isteyen yurttaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından indi.

İstanbullular, il dışından gelenler ve turistler, büyük bir coşkuyla yeni yılı köprüde karşıladı.

Havai fişek gösterilerini izleyen ve o anları görüntüleyen yurttaşlar, polis ekiplerinin uyarılarıyla araçlarına binerek hareket etti.