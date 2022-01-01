Saat tam 00.00'da köprüye geldiler, polis uyardı
Yeni yıla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde girmek isteyenler dakikalar öncesinden köprü girişinde bekledi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından inen yurttaşlar 2022'yi coşkuyla karşıladı. Polis ekipleri ise köprüde bekleyen yurttaşları dağılmaları konusunda uyardı.
Yeni yılı boğazda karşılamak isteyen yurttaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlarından indi.
İstanbullular, il dışından gelenler ve turistler, büyük bir coşkuyla yeni yılı köprüde karşıladı.
Havai fişek gösterilerini izleyen ve o anları görüntüleyen yurttaşlar, polis ekiplerinin uyarılarıyla araçlarına binerek hareket etti.
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