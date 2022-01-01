İzmir'de ilginç olay: Lüks ciple bu halde giderken yakalandı

01 Ocak 2022 Cumartesi, 08:06

Olay, Alsancak Mahallesi Talatpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında görevi başında olan polis ekipleri, M.M. (41), idaresindeki 35 AOE 694 plakalı Land Rover marka cipin lastiklerinden birisinin olmadığını ve sürücüsünün jant üstünde seyrettiğini fark etti.

Araç ekipler tarafından durdurulurken, araç sürücüsü M.M.’nin alkollü olduğunun fark edilmesi üzerine adrese trafik polisleri çağırıldı. Adrese gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü M.M.’nin ehliyetsiz ve 2.35 promil alkollü olduğu, lüks cipin ise bir başkasına ait olduğu belirlendi.

LÜKS CİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bunun üzerine ekipler tarafından sürücü M.M.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 497 TL, araç sahibine ise 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Sürücü M.M., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, lüks cip ise trafikten men edildi.