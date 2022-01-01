Son dakika | Yeni yılın ilk saatlerinde facia: 7 ölü
Aksaray’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Aksaray - Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden sürücüsü belirlenemeyen 68 DP 674 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve yine sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 2 otomobilde hurdaya döndü. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Yardım ekipleri 7 kişinin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.
İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazada hurdaya dönen araçlar viçle kaldırılarak çekiciye yüklenirken Aksaray Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemeler yaptı. Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı
- Atakan Arslan'dan 'Survivor All Star' açıklaması
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Doğalgaza da rekor zam!
- Kripto para mağdurları anlattı
- Benzin ve motorine dev zam
- Yeni yıl rekor zamla geliyor