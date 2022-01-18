Saat verildi, uyarılar yapıldı: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul bir kez daha soğuk ve karlı havanın etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul'da 18 Ocak Salı günü karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar etkili olacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması beklenirken; karlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
İstanbulluların uzun zamandır beklediği karlı hava, şehri yeniden etkisi altına alacak. Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da 18 Ocak Salı günü karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağışı gerçekleşecek. Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN UYARI: SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.
AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da bugünden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA İL GENELİNDE KAR BEKLENİYOR
Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.
DON OLAYLARI YAŞANABİLİR
Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.
İSTANBUL'DA SULU KAR YAĞDI
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur, sabah işe gitmek için dışarı çıkanlara zor anlar yaşattı. Evlerinden çıkanlar, soğuk ve yağışlı hava ile karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
MURAT ONGUN UYARMIŞTI
İBB Sözcüsü Murat Ongun da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 18 Ocak sabahı için uyarıda bulunmuştu.
"AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek" bilgisini paylaşan Ongun, "Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadelerini kullanmıştı.
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