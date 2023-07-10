CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Mersin Milletvekili Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 23:05
CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Can Atalay'ı ziyaret edecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Gezi tutuklusu TİP milletvekili Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu duyurdu.

KRT yayınında konuşan Emre, Kılıçdaroğlu'nun Atalay'ı Çarşamba günü ziyaret etmek için bakanlığa başvuru yaptığını belirtti. 

Kılıçdaroğlu en son cezaevinde Enis Berberoğlu’nu ziyaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Gezi Eylemleri Davası’nda ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Nisan 2022’den bu yana Marmara Cezaevi'nde (eski adıyla Silivri) bulunuyor.

Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçildi.

Avukatları, Atalay’ın mazbatasını Hatay Adliyesi’nden aldıktan sonra tahliyesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Ancak Atalay’ın tutukluluğu henüz sona ermedi.


Kılıçdaroğlu Can Atalay

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