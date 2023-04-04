Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan, dün akşam gazete binasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:28
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan hayatını kaybetti
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Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan 56 yaşındaki Şaban Arslan, dün akşam gazete binasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE PROGRAMI

Sabah Gazetesi'nde bugün yapılan törenin ardından Arslan, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

ŞABAN ARSLAN KİMDİR

2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Şaban Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü.

Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.


SABAH gazetesi Şaban Arslan

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