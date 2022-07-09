İktidara yakın Sabah gazetesi, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ı hedef aldı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:43

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü "Şöyle bir anket yapın da görelim" başlıklı köşe yazısında komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ı hedef aldı.

Tuna yazısında, "Her konuda olur olmaz 'duyarlık' gösteren komedyenlerimizden bir Cem Yılmaz'dan veya Şahan'dan ülkemizi çepeçevre kuşatan, terör örgütlerine silah yardımı yapan ABD'ye karşı sadra şifa tek laf duydunuz mu? " ifaderini kullandı.

İngiliz komedyen Russell Brand'i örnek veren Tuna, "Bakınız, Russell Brand adlı İngiliz bir komedyen var. Göçmen falan değil, Essex doğumlu, tam bir İngiliz. Milyonlarca takipçisi var, habire video yüklüyor sosyal medya kanalına" diye yazdı.

Tuna'nın yazısı şöyle;

"Geçenlerde bir anket yapmış:

"Uganda, 12 trilyon dolar değerinde bir altın rezervi keşfetmiş. ABD, bu keşiften sonra Uganda'da bir insani kriz (humanitarian crisis) bulacak mı?" diye bir soru sormuş.

İzleyicilerinin yüzde 94'ü "evet" cevabını vermiş...

Russell Brand, ABD ile dalgasını böyle geçmiş. (Bu arada, Uganda'nın altın rezervi keşfettiği haberi dalga değil gerçektir.)

İmdi soralım:

İngiliz bir komedyen ülkesini (İngiltere'yi) her ahval ve şeraitte destekleyen ABD'yle böyle dalga geçerken, Türkiye'yi sürekli köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD'ye karşı bizim komedyenlerimizin neden gıkı çıkmıyor?"