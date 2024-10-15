Sabah MR çektirecekti, banyoda ölü bulundu

Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:24

Güncelleme: 15.10.2024 - 11:24

Olay, saat 05.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Işılay Sokak’taki 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tokdemir (65) aile üyeleri tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Tokdemir’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Tokdemir’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, Tokdemir’in dün akşam saatlerinde komşularıyla çay içip sohbet ettiği ve sabah hastanede MR çektireceği için erken uyanması gerektiğini söylediği öğrenildi. Tokdemir’in KOAH hastası olduğu da bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.