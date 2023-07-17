Sabah önce yayımladı, sonra sildi: Cumhuriyet savcısından boşanmak isteyen eşine şiddet!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 12:12

Güncelleme: 17.07.2023 - 12:22

28 yaşındaki öğretmen Şeyma A. ile 37 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Fatih V., 4 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten çocukları oldu. Evliliklerinde anlaşmazlık yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı. İstanbul Silivri'de ikamet eden kadınla eşi, karar sonrası ayrı yaşamaya başladı.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM” TEHDİDİ!

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre geçtiğimiz günlerde savcı, çocuklarını görmek için eşinin ikametine gitti. İkili arasında boşanma nedeniyle tartışma başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre öfkesine yenilen savcı eşini darp etmeye başladı. Boğazını sıkarak, 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehditler savuran savcı, kadın bayıldıktan sonra banyodaki küvete götürdü.

Nefessiz kaldığı için bayılan kadın gözlerini açtığında, savcı evden ayrıldı. Kendi imkanlarıyla ağlayan çocuklarını da yanına alan şiddete maruz kalan kadın, hastaneye giderek tedavi oldu.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Vücudunun çeşitli yerlerinde ve boynunda boğulma izleri olan kadın, darp raporu aldı. 'Benden elindeki kanıtlarla tazminat istemeyeceksin. Anlaşmalı boşanacağız. Boşanmadan sonra bu yaşadıklarının hesabını vereceksin' tehdit mesajlarıyla savcılığa başvuran Şeyma A., savcı eşinden şikayetçi oldu.

Aile Mahkemesine de başvurarak eşine karşı uzaklaştırma kararı talep eden kadının talebiyle, mahkeme savcı Fatih V.'nin genç kadının yanına ve konutuna yaklaşmamasına, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, çocuklarıyla olan kişisel münasebetinin askıya alınmasına ve bu kararın 2 ay süreyle uygulanmasına karar verdi.

Olayı duyuran Sabah gazetesi ise söz konusu haberi geri çekti.