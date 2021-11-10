Sabah yazarı Mehmet Barlas bu kez vekillerin sınır dışı edilmesini istedi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:16

Bir önceki yazısında CHP’nin kapatılmasını ima eden Sabah yazarı Mehmet Barlas bu kez de bazı milletvekillerinin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. İYİ Partili Lütfü Türkkan’ı da hedef Mehmet Barlas, "Bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye sordu.

“GÜLEN Mİ, TÜRKKAN MI?”

Barlas, Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini savunarak, "Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor. Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye yazdı.

SINIR DIŞI EDİLMELERİNİ İSTEDİ

'1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla iş birliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınır dışı edildiğini' savunarak, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir? Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar? Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.