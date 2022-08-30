Sabah'ın 'İBB iştirakinde tacize örtbas' haberine İBB'den yalanlama: Yasal süreç başlatılacak

30 Ağustos 2022 Salı, 07:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), Sabah gazetesinde yapılan “İBB İştirakinde Taciz Skandalına Örtbas” başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmadığından, dayanaktan yoksun olan ve Şirketimizin itibarını zedeleme amacıyla ortaya atılan bu haberlere karşı Boğaziçi Yönetim AŞ olarak yasal süreç başlatılacaktır" denildi.

"Habere konu olan Kiptaş Silivri 3. Etap Site Yönetimi’ne şirketimiz tarafından “Yönetim Danışmanlık' hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda şirketimiz; muhasebe ve işletme yönetimi gibi alanlarda site yönetimine danışmanlık yapmaktadır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Site yönetiminde çalışan personelin şirketimizle herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Güvenlik hizmeti ise site yönetimi ve güvenlik şirketi arasında akdedilen bir sözleşme kapsamında dışarıdan alım yoluyla sağlanmaktadır.

Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmadığından, dayanaktan yoksun olan ve Şirketimizin itibarını zedeleme amacıyla ortaya atılan bu haberlere karşı Boğaziçi Yönetim AŞ olarak yasal süreç başlatılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de 'taciz skandalı' yaşandığı öne sürülmüştü. Sabah'ta yer alan haberde, Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E.'nin, aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülmüştü.

İki kadının tacizi amirleri Murat T.'ye bildirdiği belirtilen haberde şu iddialar yer almıştı:

"Murat T. de yaşananları önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından mağdur kadınlara 'Tamam M.E. istifa etti, zaten sizinle de şakalaşmış' denildi. Güvenlik kamerası görüntüleri istenince de 'Biz yedeğini almadık, silinmiş' denildi. Olayın üzerine gittiği için güvenlik amiri Murat T. Ve güvenlik görevlisi Ü.D. işten çıkarıldı. Savcılığa başvuran Ü.D gece vardiyasında M.E'nin masaj bahanesiyle kendisini taciz ettiğini anlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Murat T. de. 'Kamera görüntülerini bana izlettiler. müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.E. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Görüntüleri yedeklemesini söylemiştim' dedi"