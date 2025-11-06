İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Peki, Şaban Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Şaban Sevinç neden ifadeye çağrıldı?

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

RTÜK eski üyesi olan Şaban Sevinç 1 Mayıs 1964 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. 1981 yılında Bafra Lisesinden mezun olan Şaban Sevinç 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine 1987 yılında Milliyet gazetesiyle adım atan Şaban Sevinç 1989 yılında Hürriyet gazetesine geçti. 1990 yılında vatani görevini yapmak üzere askere giden Şaban Sevinç döndüğünde Hürriyet gazetesinin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak işbaşı yaptı.

Şaban Sevinç 2005 yılında TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 2012 yılında Halk TV Genel Müdürlüğü görevini yapan Şaban Sevinç 1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu olan Şaban Sevinç programlara çıkıyor.

ŞABAN SEVİNÇ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.