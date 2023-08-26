Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı yakınları ziyaret etti!
Leros Adası'nda tekne kazası yapan ve tedavileri İstanbul'daki özel bir hastanede devam eden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı, yakınları hastanede ziyaret etti.
Yunanistan'ın Leros Adası'nda tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayalıklara çarparak yaralandı.
Bodrum'dan İstanbul'a yaralı olarak getirilen Sabancı çiftinin tedavisi özel bir hastanede sürüyor.
Öğlen saatlerinde hastaneye gelen Özcan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Ömer Sabancı çifti ziyaret etti.
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