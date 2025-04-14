Sabiha Gökçen bağlantı yolunda korkutan yangın: Patlama anı kameraya yansıdı!

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halinde olan tırın kupa kısmında yangın çıktı. Yangın, paniğe neden olurken, yaşanan patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen bağlantı yolunda korkutan yangın: Patlama anı kameraya yansıdı!
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:58

Pendik Tersane Kavşağı TEM Bağlantı Yolu üzerinde bulunan tünelde, tünel içerisinde seyir halinde olan bir tırın kupa kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden tır şoförü, tır yüklü aracı yol kenarına çekerek hızla dışarı çıktı. Kısa sürede tırın kupa kısmı alevlere teslim oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

12 araç ve 25 itfaiye personeli ile yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın sırasında yaşanan patlama, tünel içindeki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, tünelde yoğun trafik oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, alev alev yanan tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Pendik #Sabiha Gökçen #Sabiha Gökçen Havalimanı #Pendik-Sabiha Gökçen

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