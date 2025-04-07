Pendik gişelerinde bir facia daha: 1 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri’nde araç tırın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Pendik gişelerinde bir facia daha: 1 kişi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:54

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler’den geçiş sırasında bir araç, TIR'ın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, iki gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.


Etiketler: #kuzey marmara otoyolu #Pendik

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