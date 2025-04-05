Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 4 ölü

Pendik Kurnaköy gişelerinde bir otomobil TIR'ın altına girdi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya da kazanın görüntülerini paylaştı.

Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 4 ölü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:33

İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, feci kazanın olduğu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.


Etiketler: #Pendik #otomobil #kaza

İlgili Haberler

Manisa’da kaza yapan otomobil çalıntı çıktı!

Manisa’da kaza yapan otomobil çalıntı çıktı!
Faciadan dönüldü! Motosikletli polis timi kazaya karıştı: 1 polis yaralandı

Faciadan dönüldü! Motosikletli polis timi kazaya karıştı: 1 polis yaralandı
Kayserispor, Adana'da 2 golle kazandı!

Kayserispor, Adana'da 2 golle kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler