Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 4 ölü

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:24

İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, feci kazanın olduğu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.