Pendik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 4 ölü
Pendik Kurnaköy gişelerinde bir otomobil TIR'ın altına girdi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya da kazanın görüntülerini paylaştı.
İstanbul'da Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, feci kazanın olduğu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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