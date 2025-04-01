Sabiha Gökçen Havalimanı ve gümrük kapılarında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı ve gümrük kapılarında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:00

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında üç ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda:

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram esrar,

İpsala Gümrük Kapısı'nda 39 kilogram sentetik esrar ve 22 kilogram esrar,

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili olarak Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ticaret Bakanlığı #Sabiha Gökçen Havalimanı #uyuşturucu

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