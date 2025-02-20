Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kaza: Kontrolden çıkan otomobil ters yöne dönerek durabildi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:08

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:08

Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, ters yöne dönerek demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.