Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kaza: Kontrolden çıkan otomobil ters yöne dönerek durabildi
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil ters yöne dönerek demir bariyerlere çarptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, ters yöne dönerek demir bariyerlere çarparak durabildi.
Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #İstanbul #Sabiha Gökçen Havalimanı #kaza
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