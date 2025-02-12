İstanbul'da vapur seferlerine 'sis' engeli!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:07

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:07

İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Üsküdar-Aşiyan Hattı. Bilgilerinize sunarız."