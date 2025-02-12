İstanbul'da vapur seferlerine 'sis' engeli!
İstanbul'da etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı vapur seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul'da, Şehir Hatları işletmesinde bulunan bazı vapur seferleri, sis nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Üsküdar-Aşiyan Hattı. Bilgilerinize sunarız."
Etiketler: #İstanbul #Sis #Sefer #Şehir Hatları
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