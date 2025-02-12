İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 08:17

Güncelleme: 12.02.2025 - 08:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.