İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kapatma kararının kuzey kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle alındığı aktarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.
Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.
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