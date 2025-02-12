İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kapatma kararının kuzey kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle alındığı aktarıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 08:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.


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