Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kar' alarmı: Daha fazla uçuş iptal edilebilir!

Sabiha Gökçen Havalimanı, hava koşulları nedeniyle pazar günü daha fazla uçuşun iptal edilebileceğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'kar' alarmı: Daha fazla uçuş iptal edilebilir!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:18

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pazar günü yapılacak uçuş azaltma kararı revize edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" bilgisine yer verildi.


Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #Sabiha Gökçen #kar yağışı #istanbul kar yağışı

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