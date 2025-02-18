Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları azaltma kararı
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 19:27

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #uçuş

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