Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuleden pilota kuş ölüsü uyarısı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:01

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:16

İstanbul semalarında alınan tüm önlemlere rağmen kuş sürüleri uçuş trafiğine etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde bulunan kuş ölüleri uçuşları aksattı.

Apron görevlileri kuş ölülerinin kaldırılması için büyük çaba harcarken, uçaklar çalışmalar sırasında pisti pas geçmek zorunda kaldı.

O anlar kuleyle pilot arasındaki konuşmalara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi iniş için alçalan bir uçağın pilotuna "Şu anda 10-15 dakika boyunca 06 sağ pistindeki kuş ölüleri temizlenecek. Ondan dolayı gecikme olacak" sözleriyle uyarıda bulundu.

"GECİKMENİZ OLACAK"

Dün ölü kuşlar nedeniyle uçuşların aksadığı havalimanında bugün de martı ölülerine rastlandı. Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi pilota konuyla ilgili yaptığı bildirimde, "Pist kontrolünde 4-5 tane martı ölüsü bulduk. Onun için takviye personel getirdiler. Kuş ölülerinin alınmasını bekleyeceğiz; muhtemelen 5 dakika bir gecikmeniz olacak" uyarısında bulundu.