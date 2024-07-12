Ünlü rapçi Cardi B kızı için özel uçakta doğum günü partisi düzenledi!
Cardi B, rapçi eşi Offset ile birlikteliğinden olan kızı Kulture için özel uçakla Paris'e gittikleri lüks bir doğum günü partisi düzenledi.
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, kızı Kulture'un 6'ncı doğum gününü gösterişli bir şekilde kutladı. 31 yaşındaki ABD'li şarkıcı, kızına özel tasarlanmış kıyafet giydiği, özel jetle Paris'e götürdüğü lüks bir doğum günü partisi organize etti.
Grammy ödüllü rapçinin kızı Kulture, tül etekli ve upuzun kuyruklu beyaz elbisesiyle poz verdi.
Cardi B de parlak pembe kombini ve gösterişli çizmeleriyle kızına eşlik etti.
80 milyon dolarlık serveti olan Cardi B, eşi Offset ve Kulture'un Paris seyahatinde yanlarında 2 yaşındaki oğulları Wave de vardı. Offset'in eski eşi Shya L'amour'la birlikteliğinden olan 9 yaşındaki diğer kızı Kalea da onlarla birlikte Fransa'nın başkentindeydi.
Gezi sırasında aile, Paris'teki Disneyland'i de ziyaret etti ve geçirdikleri günün önemli anlarını sosyal medyada paylaştı.
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