Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öpüşen çifti hedef almıştı: Erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:24

Güncelleme: 25.08.2023 - 14:24

Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki yolcu duraklarında öpüştüklerini gördüğü çifte, “Bir döndüm ki öpüşüyorlar, nevrim döndü, adi seni! Allah senin cezanı versin!” diyerek bağıran kadın, o ana ait kaydedilen görüntü için yayın yasağı aldırdı.

Gazete Pencere'nin haberine göre karar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9/1. maddesinde “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir” ve anılan maddenin 3. fıkrasında “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir” şeklindeki düzenlemeler çerçevesinde bursa 6. Sulh ceza hâkimliğince alındı.