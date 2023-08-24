Son Dakika... Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz?'

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:48

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Partimizin 22. yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. 3 ay önce ülkemizin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın artçı sarsıntıları sürüyor. Millete umut diye sundukları masanın altında kirli pazarlıkları saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ortaya saçılanlar buz dağının görünen yüzü. Asıl skandallar kamuoyuna gelmedi. Ortaya saçılan buzdağının görünen kısmı. Bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Kılıçdaroğlu'nun bölücü örgütün temsilcilerine neler vaat ettiklerini bilmiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlıkla gittiniz, önünüze çıkana devleti rehin verdiniz. Acaba Kandil'deki terör baronlarına ne vaat ettiniz, onları heyecanlandıran neydi? ABD'deki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Kazanıyoruz tiyatrosunu neden oynadınız? Devletimizin kurumlarını niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Kılıçdaroğlu ve şükarasının bunları cevaplaması gerekiyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler... Bize partimizi ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler.

6 ŞUBAT DEPREMİ

Karşı karşıya olduğumuz bu tablo bizim işimizi daha da zorlaştırmaktadır. 6 Şubat depreminin yaralarının bir an önce sarılması asıl gündemimizdir. Depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Depremzede her bir vatandaşımızın maddi kaybını yerine koyana kadar yorulmadan çalışacağız. 319 bin konutu ilk bir sene içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun çıkardığı sorunları giderecek adımları atıyoruz.

EKONOMİK KRİZ

Enflasyonun insanımızın hayatındaki olumsuzlukları giderecek adımları atıyoruz. Otomobil piyasasındaki fiyatlar stabilize oluyor. emlakta da fiyatlar dengelenecek. Faiz fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak. Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli genç ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız, yerine getireceğiz."