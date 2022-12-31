Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı, uçuşlara ara verildi.
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), havalimanındaki uçuşları geçici süre durdurdu.
AA'nın HEAŞ'tan aldığı bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı.
Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı.
Arızalanan araç, pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale döndü.
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