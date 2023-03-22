Sabiha Gökçen, mezarı başında anıldı

Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 22'nci yılında Cebeci Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.

DHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:15
Sabiha Gökçen, mezarı başında anıldı
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Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen için yapılan anma törenine, Gökçen’in ailesinin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile eski Türk Hava Kuvvetleri komutanlarından Abidin Ünal, Ersin Celasin ve Türk Hava Kurumu Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel katıldı.

Gökçen’in mezarına çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi. TörendeGökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılarak dua edildi.

Atatürk'ün manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001'de 88 yaşında yaşamını yitirmişti.


Sabiha Gökçen anma savaş uçağı

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