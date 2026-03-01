Sabiha’nın konumu jandarma tarafından elektronik kelepçeli eşine verildi iddiası: Güvenlik ihlali var

Antalya’da yaşayan Sabiha İ., boşanma aşamasında olduğu Ümit İ. tarafından gördüğü şiddeti yargıya taşıdı. Ümit İ’ye hapis cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sabiha İ., Ümit İ. hakkında elektronik kelepçe kararı olmasın karşın adresini öğrendiğini ve Ümit İ’nin jandarmanın söylemesi sonucu bu bilgiye ulaştığını öne sürdü.

Cumhuriyet’e konuşan Sabiha İ., “Elektronik kelepçe kararına göre aramızda 600 metre yaklaşmama sınırı var. 600 metre ben ona ya da o bana yaklaştığı zaman izleme merkezi tarafından uyarı alıyoruz. Yaşadığım ilçede başka bir yere gitmiştim. Orada da hiçbir şekilde bu şahısla beraber aynı konuma gelmedim. Birkaç hafta sonra yetkililer bana geldi ‘hakkınızda uzaklaştırma kararı var. Siz Olimpos’a şahsın olduğu yere gitmişsiniz, onu rahatsız etmişsiniz’ dendi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim” dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Sabiha İ., konuyu savcılığa taşırken takipsizlik kararları verildiği ortaya çıktı. Ayrıca Ümit İ’nin, ifadesinde, olay günü jandarmanın kendisini arayarak Sabiha İ’nin Olimpos’a geleceğini bu nedenle gün içerisinde Olimpos’a gitmemesi gerektiğini söylediğini ve kendisininde o gün gitmediğini belirttiği yer aldı. Sabiha İ., “Bu şahısla aynı ortama gelmediğim halde benim o gün orada olduğumu nereden biliyor? Beni takip ettiriyor. Bununla alakalı önceden şikayetlerim de oldu. Onlarla alakalı da takipsizlik geldi. Adam savcıya ‘Jandarma söyledi’ diyor. Peki o zaman jandarmanın ifadesi alınmadan neden takipsizlik veriliyor? Sonuçta burada da güvenlik ihlali var” ifadelerini kullandı.

Sabiha İ., yetkililerden can güvenliği için yardım çağrısında bulundu