CHP'nin hazırladığı 'SaBıKa' holding broşürüne soruşturma

01 Aralık 2021 Çarşamba, 17:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Amerikan Hazinesi'ni dolandırmakla suçlanan ve Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz olayına ilişkin bir bilgilendirme raporu hazırlamıştı. Hazırlanan broşür, yurttaşlara dağıtılmak üzere CHP örgütlerine gönderilmişti.

"Sezgin Baran Korkmaz ne yaptı?" başlığıyla yayımlanan broşürün dağıtımında çeşitli engellerle karşılaşan CHP, şimdi de broşüre ilişkin soruşturma açıldığını ve yöneticilerinin ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Olayla ilgili Twitter'dan açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı, haklarında soruşturma açılan isimler bugün Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade verdiğini aktardı.

"GERÇEKLERİ HALKIMIZA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Twitter'dan bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, "SaBıKa Holding broşürü suç sayılarak hakkımızda AK Parti Genel Başkanı’nın şikayetiyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' soruşturması açıldı.Buradayız, son günlerinizi bu uğraşlarla geçirmenizi hoş görüyoruz. Sinmek, korkmak yok. Gerçekleri halkımıza anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında organize suç örgütü lideri olduğuna ilişkin iddianame hazırlanan Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsetmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından 45 milyon dolarına “çöküldüğünü” iddia etmişti.

Kara para aklama iddiasıyla ABD tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da tutuklanmıştı.

CHP, paravan şirketlerle karapara akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin çalışma hazırlamıştı.



Çalışmayı bir broşürde toplayan CHP yönetimi, broşürü Türkiye genelinde dağıtmak için il başkanlıklarına göndermiş, bazı CHP üyeleri broşürü dağıttıkları için gözaltına alınmışlardı.