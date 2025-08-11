‘Sabır artık emekli oldu’

BATUHAN SERİM

Türkiye’de milyonlarca emekli 16 bin lira maaş ile adeta yaşamda kalma savaşı veriyor. Kira, fatura, market alışverişi gibi temel giderlerini karşılayabilmek için çoğu emekli çalışmaya devam ediyor. Yıllarca çalışarak verdikleri emeğin karşılığını talep eden emekliler, “İktidar, emeklilere ‘şükredin, sabredin’ dedi. maalesef sabır emekli oldu” sözleriyle iktidara seslendi. CHP İstanbul İl Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu ile sendikalar ve emek örgütleri, “Emeklinin ve Emekçinin Sesi” adıyla dün ortak bir basın açıklaması yaptı. “Bir ömür çalıştık, şimdi insanca yaşamak istiyoruz. Emekli değil, geçim derdindeyiz. Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir emeklilik istiyoruz” diyen yurttaşlar, Bahçelievler İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Ortak basın açıklamasını okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Bir zamanlar orta sınıf yaşam standardına sahip olan emekliler, AKP iktidarının 23 yıllık politikalarıyla açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir” dedi.

Açıklamada talepler şu şekilde: