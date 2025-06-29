Sabriye Şengül, Survivor'da Adem Kılıçcı ile aralarında geçen konuşmayı ifşa etti: Neden konuşmadıklarını ilk kez açıkladı!

Survivor 2025 sezonu sona erdi. Bu yılın şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.

2017 ve 2019 sezonlarında yer alan ve aynı zamanda Adem Kılıçcı ile yarışan kick boksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Modacı Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Sabriye Şengül, Survivor 2025’e çağrılmayı beklemediğini söyledi ve Adem Kılıçcı ile neden konuşmadığını açıkladı.





ARALARINDA GEÇEN KONUŞMAYI ANLATTI

Aşk iddialarına da yanıt veren Şengül, "Adem’in olduğu yerde olmayayım. Onu kardeşim, dostum gibi görüyordum. Ama gerçek yüzünü seyirciler de görmüştür. Bizim zamanımızda da beni potaya göndereceklerdi. Adem’e, ‘İsmimi yazabilirsin’ demiştim. Bana, ‘Yok, ben seni yazar mıyım? Halkın gözünde kötü görünürüm o zaman’ dedi. Ama ben ne olursa olsun onun ismini yazmazdım. Adem’e kızgın olduğum tek konu bu değil. Sebebini çok iyi biliyor. Bir ara karşılaşınca soracağım: ‘Sen nasıl Sema’nın yüzüne bakıyorsun?’ Ne söylerse söylesin, artık inanmam" ifadelerini kullandı.

“ACUN ILICALI’YA KIRGINIM”

Sabriye Şengül, Acun Ilıcalı’ya da kırgın olduğunu belirtti ve şu sözleri dile getirdi:

“Survivor’ı izlemiyorum, çünkü kırgınlığım var. Acun ağabeye şundan dolayı kırıldım: Hiçbir zaman beni desteklemediler. 2019’da Acun ağabeyin isteği üzerine yarışmaya katıldım. Onu çok sevdiğim için gittim. Ama hiç maçımda destek görmedim. Ülkemi temsil ediyorum arenada, manevi anlamda destek beklerdim. Beni de paylaşıp destekleyebilirlerdi.”