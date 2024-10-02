Saç kurutma makinesi içinde uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı
İstanbul Barosu avukatı ve grafiker arkadaşı Samsun’da saç kurutma makinesi ve şarj cihazı içine zulalanmış uyuşturucuyla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu bir araçta yaptıkları aramada saç kurutma makinesi ve batarya şarj aleti içine zulalanmış 2 parça halinde 210 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili İstanbul Barosu Avukatlarından U.A. ve grafiker arkadaşı E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Avukat U.A. ve E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren avukat ve arkadaşı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: #uyuşturucu #avukat
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