Otomobille 'uyuşturucu hap' taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Otomobille 'uyuşturucu hap' taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:20

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine şüphelileri takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda zulalanmış 943 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Mersin

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