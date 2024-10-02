Otomobille 'uyuşturucu hap' taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:58

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine şüphelileri takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda zulalanmış 943 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.