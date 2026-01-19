Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

CHP Rize İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’ndaki Rize Kültür Merkezi önünde başladı.

Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Etkinlik kapsamında yapılan duyurularda, çalışanlar, emekliler, asgari ücretliler, işsizler, gençler, çay üreticileri, ÇAYKUR mevsimlik işçileri ve esnafın ekonomik koşullarına ilişkin isteklerini dile getirildi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz yürüyüşte bir konuşma yaptı. Deniz, “Emekliler Asgari ücretliler, kamu ve özel sektör çalışanları, işsizler, kadınlar geleceğe umutla bakamayan gençler çay kanunu bekleyen çay üreticileri, Çaykur’da kadro bekleyen mevsimlik işçiler, İyidere’de toprağı tehdit altında olan ve İkizdere’de doğası katledilenler olarak yürüdük. Sadaka değil insanca yaşamak istiyoruz. Yürüyüşümüze büyük destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.