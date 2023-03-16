SADAT tarafından Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'e açılan dava reddedildi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:16

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:32

Cumhuriyet Gazetesi'nde 31.05.2021 tarihinde yazarımız Mehmet Ali Güller tarafından kaleme alınan 'Sedat'lı SADAT'lı Nusra silahları" başlıklı köşe yazısı gerekçe gösterilerek hem Güller'e hem de Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a 'ticari itibarın zedelenmesi' iddiasıyla manevi tazminat davası açılmıştı.

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'de bugün (16.03.2023) verilen karara göre söz konusu davanın reddine karar verildi.

SADAT'TAN DAVA SİLSİLESİ

Daha önce de SADAT tarafından gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat'ın 'Pusudaki şeriat ordusu, SADAT' başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek Kırıkkanat'a ve Alev Coşkun'a dava açılmış; mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmişti.