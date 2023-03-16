SADAT tarafından Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'e açılan dava reddedildi

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller'in "Sedat'lı, SADAT'lı Nusra silahları" başlıklı köşe yazısı gerekçe gösterilerek Güller ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) tarafından açılan davanın reddine karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:16
SADAT tarafından Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'e açılan dava reddedildi
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Cumhuriyet Gazetesi'nde 31.05.2021 tarihinde yazarımız Mehmet Ali Güller tarafından kaleme alınan 'Sedat'lı SADAT'lı Nusra silahları" başlıklı köşe yazısı gerekçe gösterilerek hem Güller'e hem de Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’a 'ticari itibarın zedelenmesi' iddiasıyla manevi tazminat davası açılmıştı.

Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'de bugün (16.03.2023) verilen karara göre söz konusu davanın reddine karar verildi.

SADAT'TAN DAVA SİLSİLESİ

Daha önce de SADAT tarafından gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat'ın 'Pusudaki şeriat ordusu, SADAT' başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek Kırıkkanat'a ve Alev Coşkun'a dava açılmış; mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmişti.


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