SADAT reklamının ardından Kemal Kılıçdaroğlu TV100 patronuyla görüştü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 22:15

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 22:15

SADAT’ın ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program geçen cumartesi akşamı bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, birçok yurttaş ve siyasi de bu duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TV100 PATRONUYLA GÖRÜŞTÜ



Kılıçdaroğlu'nun "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" tepkisinin ardından bugün, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği ortaya çıktı.

TV100.com'un haberine göre Kılıçdaroğlu-Gülseven görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. "Yaşananların bir yayıncılık kazası olduğunu" vurgulayan Kılıçdaroğlu, olayın ardından işten çıkarılan üç çalışanın işe geri alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu "O üç arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" dedi.

Görüşmede Necat Gülseven, TV100’ün tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.