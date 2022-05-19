SADAT'tan tepki çeken 19 Mayıs mesajı: Atatürk'ü yok saydı!

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta kapısına gitmesiyle yeniden gündeme gelerek tartışmalara neden olan SADAT'ın Twitter sayfasından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yapıldı.

SADAT'ın sosyal medya hesabından video da eklenerek yapılan paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yok sayıldı. SADAT'ın söz konusu paylaşımına, çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Öte yandan, paylaşımda 'bayramınız' denilmesi de dikkat çekti.

Tepkiler üzerine Twitter paylaşımı kaldırıldı. Daha sonra yeni bir paylaşım yapıldı.

Yapılan yeni paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak işgal altındaki ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anar, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz"