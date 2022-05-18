CHP'li Özkan: 'Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu saraya danışman yaptığı SADAT’la “Alakam yok” dedi'
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SADAT yöneticileriyle bir ilişkisinin olmadığı yönündeki açıklamalarına; “Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı SADAT'la ‘alakam yok’ dedi. Yakında kimseyi kabul etmeyecek” karşılığını verdi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün SADAT yöneticilerine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Özkan, sosyal medya hesabında; 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de, Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan “Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu”na atanan isimlerin yer aldığı listeyi paylaştı. Özkan’ın paylaşımında yer alan atama listesinde, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi isminin de yer aldığı görüldü. Özkan, söz konusu atama listesini şu notla paylaştı:
“Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la ‘alakam yok’ dedi. (Görsel: 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete) Yakında kimseyi kabul etmeyecek.”
AKP'Lİ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, TBMM’de partisinin grup toplantısında; şunları söyledi:
“SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması