CHP'li Özkan: 'Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu saraya danışman yaptığı SADAT’la “Alakam yok” dedi'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:52

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün SADAT yöneticilerine ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özkan, sosyal medya hesabında; 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de, Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan “Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu”na atanan isimlerin yer aldığı listeyi paylaştı. Özkan’ın paylaşımında yer alan atama listesinde, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi isminin de yer aldığı görüldü. Özkan, söz konusu atama listesini şu notla paylaştı:

“Sözlerini inkar etmesine alıştık da imzasını inkar etmesi ilk oluyor! Erdoğan, kendi imzasıyla kurucusunu Saray'a danışman yaptığı Sadat'la ‘alakam yok’ dedi. (Görsel: 8 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete) Yakında kimseyi kabul etmeyecek.”

AKP'Lİ Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, TBMM’de partisinin grup toplantısında; şunları söyledi:

“SADAT’ın yöneticileri, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”