'Saddam Hüseyin' benzetmesi gündem olmuştu... AKP'den İsrail Dışişleri Bakanı'na ilk tepki: 'Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:37

Güncelleme: 29.07.2024 - 09:44

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, Irak’ın eski diktatörü Saddam Hüseyin’e benzetmesi gündem oldu.

Söz konusu paylaşım sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken, benzetmeye bir tepki de AKP'den geldi.

"TAM BİR NAZİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X'ten yaptığı paylaşımla söz konusu ifadelere tepki gösterdi.

Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır" dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor.

Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı.

Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…

İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir.

İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler.

İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek.

Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.