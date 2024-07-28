Suriye, İsrail'i suçladı: 'Saldırıyı onlar gerçekleştirdi ve suçu Hizbullah'a attılar'

Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:10

Güncelleme: 28.07.2024 - 16:10

Suriye, İsrail'i Golan Tepeleri'nde yer alan Magdel Şems'te en az 12 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan sorumlu tuttu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, "Bölgemizdeki durumu tırmandırma ve saldırılarını genişletme çabaları kapsamında, İsrail işgal gücü dün (cumartesi) 1967'den beri işgal altında bulunan Suriye'nin Magdel Şems şehrinde vahşi bir suç işledi ve ardından bu suçun sorumluluğunu Lübnan direnişi olan Hizbullah'a yükledi" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Arap Cumhuriyeti olarak, İsrail işgal gücünün her gün birbiri ardına işlediği katliamları kınıyoruz. Bu tırmandırmanın tüm sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ve bölgedeki tehlikeli durumu artırma girişimlerini şiddetle reddediyoruz" denildi.

Suriye, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki halkın, yıllardır süren İsrail işgaline karşı Arap-Suriye kimliğinden vazgeçmediğini ve bu tür yalanlara kanmayacağını belirtti. Ayrıca, "Golan'daki halkımız, işgalciye ve saldırgan politikalarına karşı direnişin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL VE HİZBULLAH'IN KARŞILIKLI SUÇLAMALARI

Olayın ardından İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Saha göstergeleri, Hizbullah'ın Magdel Şems bölgesine Falaq 1 tipi bir roket attığını gösteriyor" dedi. Adraee, "Lübnan'da bu tür roketlere sahip başka bir terör örgütü yok. Magdel Şems'teki katliamdan ve futbol sahasında ölen çocuklar ile gençlerden Hizbullah sorumludur" şeklinde konuştu.

Buna karşılık, Hizbullah saldırıyı reddetti ve yaptığı açıklamada, "Bazı düşman medya organlarının ve çeşitli medya platformlarının Magdel Şems'i hedef aldığımız yönündeki iddialarını kesin bir dille reddediyoruz. Olayla hiçbir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.