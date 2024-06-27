Sadece son altı ayda 25 motokurye öldü

Yayınlanma: 27.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 04:00

Motokuryelik son dönemde en çok işçi ölümünün yaşandığı mesleklerden biri oldu. Bu işkolunda yaşanan ölümler her yıl artış gösteriyor. Kurye Hakları Derneği’nin yıllık yayımladığı raporlara göre 2021’de en az 30, 2022’de 7’si çocuk en az 58, 2023’te 3’ü çocuk en az 68 motokurye çalışırken yaşamını yitirdi.

3’Ü ÇOCUK İŞÇİ

2024 yılında ise dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erkan Biber’le birlikte 3’ü çocuk en az 24 motokurye iş cinayetinde can verdi. 2024 yılında yaşamını yitiren işçilerden 10’u 18-28 yaş aralığındaydı. En çok ölümün yaşandığı il ise İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Kayseri illeri takip etti. Buna karşın emekçilerin, motokuryeliğin “çok tehlikeli işler” statüsüne alınması talepleri de henüz karşılık görmedi.

Motokuryelerin fırtınalı ve yağışlı hava koşullarında çalışması ise valilikler inisiyatif almadığı sürece patronların keyfine bırakılmış durumda. Bunun dışında işçiler, çalışma saatlerinin uzunluğu, mola hakkına izin verilmemesi ve şirketlerin işçi canını göz ardı eden reklam kampanyalarından şikâyetçi. Kamu otoriteleri de işkolundaki olumsuzluklara ilişkin bir çalışma yapmadı.

Motokurye ölümleri zaman zaman yurt genelinde büyük tepkilere yol açsa bile bu tepkiler iş kolundaki çalışma koşullarının iyileştirilmesine yetmedi. En son üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ın öldürülmesiyle motokuryeler yurt genelinde eylem yaptı. Daha önce de Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammet Hasan Şeyh Mahmut, Motokurye Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarparak ölümüne sebep oldu. Mahmut ise bilirkişi raporuna göre “asli kusurlu” bulunmasına karşın 27 bin 800 TL adli para cezasına çarptırıldı ve ehliyetine 6 ay boyunca el kondu. Bu duruma da yurt genelinde motokuryeler tepki gösterdi. Bu sürecin ardından motokuryelerin çalışma koşullarına ilişkin bir çalışma yapılmadı.