Şadoğlu Apartmanı davası: Savcı, mütalaasında sanıklar için ayrı ayrı ceza istedi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan Şadoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Binanın yapımından sorumlu mimarlar Aynur Oğuzhan ve Nurullah Oğuzhan, statik projeye onay/vize veren İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Basri Ardağ ve Demet Doğan, müteahhitler Nail Güngör ve Nejdet Hanlıoğlu ile kamu görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Hacı Abuzer Hancı, İbrahim Altunkaya, Abdulkadir Akbaş, Alper Yiğit, Mehmet Zeki Bolelli, Nurhan Tahir Sütçü, Vefik Hüdaver Şahin, Duran Özdemir, Ahmet Özer ve Ekrem Özbey hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

18 tutuksuz sanığın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını, rapora göre yapının müteahhidi, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefi "asli kusurlu" olarak değerlendirilirken, belediyenin yapı kontrol biriminin "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

SAVCI, AYRI AYRI CEZA İSTEDİ

İddia makamı, esasa dair mütalaasında sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, taraflara bilirkişi raporu ve mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine; ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne müzekkere yazılarak sanıkların belediyedeki görevleri ve görev tarihleri hakkında bilgi istenmesine karar verdi.

Duruşma 22 Nisan'a ertelendi.