Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli 'den günler sonra paylaşım
Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından eski eşi Benan Kocadereli ilk kez paylaşımda bulundu.
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak’ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ise yaşanan olaydan sonra ilk kez paylaşımda bulundu.
Kocadereli'nin Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda Fikret Orman'ın kızı Aslı Gül Orman ve çocuklarıyla yemek yediği görüldü.
İşte o paylaşım;
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