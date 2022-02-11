Seren Serengil, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in hastanede yaşadıklarını anlattı
İki hafta önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda Erken'in hastanede yaşadıklarını anlattı. Serengil, "Ece hastaneye gittiğinde, Şafak'ı, ağabeyinin ve başka birinin kucağında ölmüş olarak görüyor" diye konuştu.
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son olarak, Ece Erken'in olay günü yaşadıkları ise Seren Serengil tarafından aktarıldı. Erken'in yakın arkadaşı olan Serengil, olay günüyle ilgili canlı yayında konuştu.
ECE ERKEN İLK O İSİM ARAMIŞ
Silahlı saldırıda bacağından yaralanan şoför Murat Bilmez'in, Ece Erken'i ilk arayan kişi olduğu ortaya çıktı. Serengil, Bilmez'in, Erken'e "Ben vuruldum, ama Şafak abi de vuruldu" dediğini aktardı.
Acı haberi alan Ece Erken'in ise hemen hastaneye doğru yola çıktığı öğrenildi.
"KUCAĞINDA GÖRÜYOR"
O an yaşananları anlatan Erken'in yakın arkadaşı Seren Serengil ise ifadeleri kullandı:
"Ece hastaneye gittiğinde, Şafak'ı, ağabeyinin ve başka bir kişinin kucağında ölmüş olarak görüyor."
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