Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Kadir Yasak'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’da sahibi olduğu restoranda öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili katil zanlısı Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında öldürüldü. Şoförü ise yaralandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli olay günü gözaltına alındı.
Yakalanan 2 ismin sorgusu, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenince saldırı silahını kullanan Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak'ın da aralarda bulunduğu 9 şüpheli cinayetten 2 gün sonra gözaltına alındı.
Devamında olaya karışan, yardım ve yataklık suçları tespit edilen 6 şüpheli daha geçen hafta yakalandı.
16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüphelilerden 16'sı adliyeye gönderilirken bir şüphelinin Covid-19 sebebiyle karantinaya alındığı öğrenildi.
65 BİN LİRA
Bakırköy Adliyesine gönderilen şüphelilerin, ilk ifade ve sözlü beyanlarında olayla ilgili detayları da anlattıkları öğrenildi.
Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Kadir Yasak'ın emniyet ifadesinde, restorana Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için gitmediğini, iki tarafın da aracı olduğu 65 bin liralık bir borç konusu olduğunu söylediği öne sürüldü.
'BEŞ DAKİKA BEKLEYİN' GERİLİMİ
Yasak kardeşlerin “İçeriye girdik; aracı olduğumuz konuyla ilgili konuşmak istediğimizi söyledik. Bize ‘Beş dakika bekleyin' dedi. Zaten 5 dakika konuşacaktık. Bu tavrından ötürü öfkelendik. Yanımıza gelince de tartışma yaşandı” dedikleri öğrenildi.
HAKARET VE KÜFÜRLEŞME
Cinayet silahını kullandığı iddia edilen ve 7 el ateş eden Kadir Yasak'ın “Konuşma sırasında hakaret ve küfürleşme yaşandı.
Yasak'ın, "Kendimi kaybettim. Bacağına ateş ettim. Öldürme kastım yoktu” dediği öne sürüldü.
İlgili Haberler
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’e verdiği röportaj ortaya çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da 9 araç birbirine girdi
- Macaristan'da göçmenlerin ülkeye girişi engelledi
- Stratonikeia keşifleri Türk dönemine de ışık tutuyor
- Geçici valinin sözleri yeniden gündemde!
- Bir dizi daha final yapıyor
- 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman
- BOTAŞ'tan kesintilere ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan Çiğli mesajı:Yaşatmak hepimizin görevi
- Niğde'de işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var
- Milli sporcumuz Furkan Akar, yarı finalde!